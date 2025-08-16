Cari volenterosi battete un colpo qui…se avete coraggio.

Ci sono migliaia di camion carichi di latte, acqua, medicine e farina, fermi sotto un sole rovente al confine tra Egitto e Giordania. Non ci sono bombe, non ci sono armi: Solo cibo per chi sta morendo di fame. Eppure da settimane restano lì, ostaggi di un permesso che non arriva dal governo israeliano, mentre dentro Gaza anziani, bambini e malati muoiono lentamente. Non è un incidente, non è un ritardo burocratico: è una scelta di sterminare un intero popolo. Qualcuno ha deciso che quei camion devono restare fermi e che quelle persone devono continuare a soffrire. È un atto politico, ed è un crimine morale. Ma nessuno interviene per imporre al governo di Israele di farli passare. Dove sono i volenterosi europei, pronti a gonfiare il petto contro la Russia? Addirittura a mandare truppe sul terreno ucraino. Tutti intenti e pronti a predisporre il 19 pacchetto di sanzioni contro il criminale del Cremlino che non rispetta il diritto internazionale. Nel mentre fanno incontri su incontri per elaborare la loro irrilevanza nello scenario europeo, al massimo per fare qualche capriccio, prima di acchetarsi agli ordini del loro comandante in capo americano che li sta scaricando alla grande. E qui, in questa parte di mondo in cui tanta volenterosità e qualche misero pacchetto di sanzioni ci sarebbero tanto bisogno? Zero. Parole tante. E spesso a sproposito. Ed anche qui, dove pure in passato l’Europa e l’Italia hanno avuto un ruolo preciso nello scacchiere mediorientale, ora quel ruolo è completamente annichilito. Il Commissario Generale dell’UNRWA lo ha detto chiaramente: “Tutto è troppo, solo i valichi sono chiusi. Cosa ci serve di peggio della carestia per scuotere la nostra coscienza?” Volenterosi cercasi disperatamente per schierarsi, qui si – fisicamente- dalla parte giusta della storia….e dell’umanità. Ma non accadrà.

