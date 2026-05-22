Caravaggio arriva a Potenza: il “Narciso” protagonista della grande mostra-evento al Museo Archeologico Provinciale in accordo con APT

Dal 10 settembre al 30 novembre 2026 il Museo archeologico provinciale di Potenza diventerà il cuore di uno dei più importanti eventi culturali dell’anno in Basilicata, ospitando la mostra “Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro”. Un progetto di respiro nazionale che porterà per la prima volta in regione il celebre “Narciso” di Michelangelo Merisi da Caravaggio, grazie a un accordo di valorizzazione siglato tra APT Basilicata, Regione Basilicata, Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e Gallerie Nazionali di Arte Antica.

L’intesa, presentata a Potenza nel corso di una conferenza stampa istituzionale, rappresenta un modello di collaborazione culturale costruito ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei Beni Culturali. Un’operazione che punta a rafforzare il ruolo del capoluogo lucano all’interno dei grandi circuiti artistici italiani e ad attrarre nuovi flussi turistici legati alla cultura.

Al centro del percorso espositivo ci sarà il capolavoro caravaggesco custodito a Roma, considerato una delle opere più richieste e amate del maestro lombardo. Attorno al “Narciso” ruoterà una mostra articolata in cinque sezioni, curate da Paola Nicita e Fabrizio Carinci, che accompagneranno il pubblico in un itinerario tra mito classico, arte antica e interpretazioni contemporanee.

L’esposizione comprenderà complessivamente diciotto opere provenienti da alcuni dei più prestigiosi musei italiani, tra cui il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le Gallerie degli Uffizi, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, le Gallerie dell’Accademia, la Pinacoteca Nazionale di Bologna e le Gallerie Estensi.

Per il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’arrivo del Caravaggio a Potenza rappresenta “un passaggio strategico” per il territorio: un investimento culturale capace di rafforzare l’identità regionale e di consolidare il ruolo della Basilicata come laboratorio di progettazione e innovazione culturale.

Sulla stessa linea anche la direttrice generale di Apt Basilicata, Margherita Sarli, che ha evidenziato come il progetto sia nato dalla volontà di collegare la Basilicata ai grandi circuiti nazionali dell’arte, offrendo alla città di Potenza una nuova occasione di crescita culturale e di valorizzazione del patrimonio.

Il direttore generale Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, ha sottolineato il valore della rete istituzionale costruita attorno alla mostra, definendola un esempio concreto di come il patrimonio culturale possa generare opportunità di conoscenza, partecipazione e sviluppo anche al di fuori delle grandi mete turistiche tradizionali.

Per Thomas Clement Salomon, infine, il trasferimento del “Narciso” a Potenza rappresenta una sfida scientifica e culturale di grande rilievo: la dimostrazione che i grandi capolavori possono diventare strumenti di coesione territoriale e crescita condivisa.

Con questa mostra, Potenza si prepara dunque a entrare nel circuito delle grandi esposizioni italiane, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione unica per ammirare da vicino uno dei dipinti più iconici della storia dell’arte mondiale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.