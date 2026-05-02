Caramuscio: A Pisticci, stato delle finanze in salute. Ma le difficoltà delle famiglie aumentano.

“Praticamente in questo Comune esiste solo la Maggioranza che se la canta e se la suona.” Inizia così una nota diffusa da Rocco Caramuscio di Pisticci in Comune a margine della approvazione in consiglio comunale del Rendiconto 2025. E aggiunge: “Sì perché, per colpa di chi ha cambiato casacca disattendendo il mandato elettorale e chi non si presenta in Consiglio, i cittadini hanno perso qualsiasi riferimento, direi qualsiasi speranza. Nella seduta in cui si approva di fatto l’ultimo rendiconto di gestione dell’Amministrazione Albano, manca il contraddittorio e il tutto si riduce ad un’asettica relazione da parte dell’Assessore al bilancio e ad un paio di interventi che più che entrare nel merito, si appellano ai pisticcesi affinché possano premiare questa nuova ormai consolidata e blindata alleanza anche alle prossime elezioni. Poi, come prassi consolidata, l’assetto definitivo del nuovo esecutivo lo definiranno a prescindere dalla volontà degli elettori.

Sinceramente a me fa specie ascoltare certe dichiarazioni e anche tanta tristezza.

Ma, dicevamo, i numeri del rendiconto di gestione. Risultato di competenza, risultato di cassa, risultato di equilibrio. Tutto ok, quindi?

Peccato non sia stato detto come si sono raggiunti questi risultati.

Sarebbe stato interessante capire, ad esempio, se le entrate tributarie (IMU, TARI, ecc) sono ancora una volta aumentate rispetto agli esercizi precedenti.

Evito di addentrarmi su altri aspetti come il recupero dell’evasione, le entrate previste e quelle reali, ecc, ecc.

Ma almeno una spiegazione su quanto questo bilancio pesi sulle spalle delle famiglie pisticcesi, qualcuno avrebbe dovuto esigerlo. In spiccioli: le tasse sono aumentate o no? Gli assenti non parlano e chi è di parte se ne guarda bene nel farlo.

Intanto già si guarda al futuro, ma non illudetevi cari cittadini pisticcesi.

Si parla del loro futuro. Voi fate il vostro dovere, votate e fate votare, fate il tifo per l’una o per l’altra compagine. Fidatevi che la prossima volta sarà quella buona. I dotti, i medici e i sapienti si sa, sono tutti a vostra disposizione. Come sempre del resto, almeno fino al prossimo verdetto elettorale.”

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