Carabinieri: Francesco Bonasia eletto Segretario Generale Regionale Siul CC Basilicata

“A seguito del congresso regionale della Basilicata, tenutosi oggi 17 gennaio, Francesco Bonasia è stato eletto Segretario Generale Regionale dell’Associazione Sindacale a carattere militare Siul CC (Carabinieri), organizzazione rappresentativa del personale dell’Arma. Bonasia, Maresciallo dei Carabinieri con 32 anni di servizio, vanta una lunga esperienza istituzionale e sindacale. In passato è stato eletto per due mandati nella rappresentanza militare e ha già ricoperto incarichi dirigenziali in un’altra associazione.Nel corso del congresso sono stati eletti anche Segretari Aggiunti Sante Alessi e Leonardo Risimini.” «Metterò a disposizione dei colleghi la mia esperienza professionale e offrirò la mia piena collaborazione ai superiori, nel rispetto dei ruoli e delle istituzioni», ha dichiarato il neo segretario.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.