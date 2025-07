“Cara Dea”, il videoclip dello studente tarantino OLO rivolto ai giovani

E’ stato presentato ieri a Taranto -presso il salone della Provincia- il videoclip “Cara Dea”, interpretato dal giovane artista OLO, un toccante messaggio nel linguaggio rapper rivolto alle nuove generazioni e ai disagi che le attraversano affinché non rimangano inascoltati e nessuno rimanga solo. Un progetto che, come riportato dal Giornale di Taranto “si è sviluppato all’interno di un percorso di sensibilizzazione sul disagio giovanile che ha coinvolto gli studenti degli istituti scolastici Battaglini e Liside-Cabrini di Taranto.” La presentazione è stata una iniziativa “voluta dalla Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, Sabrina Pontrelli ed è stata moderata dalla Ingrid Iaci, presidente dell’Associazione Opportunità alla Pari in prima linea nell’autorizzazione del progetto. All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali: sindaci, consiglieri regionali e comunali di diversi comuni della provincia di Taranto, docenti, studenti, dirigenti scolastici e numerose associazioni del territorio.” E a rendere maggiormente pregnante l’evento è stato l’intervento di Mirna Mastronardi, che ha condiviso con i presenti la testimonianza della sua vicenda e quella della sua Dea scomparsa tragicamente a Pisticci (MT).

