Cara Dea, il cellulare pensavo fosse il mondo a portata di mano, ma si è rivelato la mia prigione.

Cara Dea “...la notte, con il cellulare acceso, che come un faro mi guida in un mare di voci che poi si disperdono; alla ricerca in quello schermo di risposte, certezze, di amore….La mia vita è diventata un calendario di post, reel, storie…che sembrano tutte così perfette, ma è davvero così?….Ogni foto, ogni commento, ogni like sembra essere un tentativo di riempire qualcosa, ma io dentro mi sento sempre più vuota….i like dei miei followers sulla mia storia, solo 120, meno di ieri, che erano 152…rimango incollata con lo sguardo sul monitor per ore, ad aspettare il suono delle notifiche che non arriveranno. Il cellulare, pensavo fosse il mondo lì a portata di mano, ma si è rivelato la mia prigione.” Sono alcuni passaggi di una lettera, contenuta nel volume che ieri sera è stato presentato a Matera, nel salone dell’hotel San Domenico al Piano di Matera e letta da Giorgia, anch’essa giovanissima e amica della sfortunata Dea Mastronardi che il 4 ottobre del 2024, a soli quindi anni decise di spegnere la sua vita. E’ un assaggio delle tante contenute in questa antologia (edita da Altrimedia Edizioni) in cui sono state raccolte le numerose missive pervenute per la prima edizione del concorso “Cara Dea” che invitava i ragazzi delle scuole secondarie di 1 e 2 grado a scrivere una lettera immaginaria alla loro coetanea scomparsa. Scritti intensi, che spesso rivelano paure, fragilità e insicurezze, costituendo uno spaccato del mondo adolescenziale troppo prezioso per rimanere chiuso nei cassetti dell’Associazione Dea Per Sempre promotrice del concorso. Da qui la decisione di metterli disposizione di educatori e genitori per aiutare a provare a capire cosa fare, cosa dire, come affrontare il disagio diffuso di una generazione che vive questo proprio tempo in modo alquanto naturale in una doppia dimensione: reale e virtuale. In un intreccio complesso, pervasivo e pieno di insidie, quando la seconda spesso sovrasta la prima, specie se quest’ultima non riesce ad interagire sufficientemente con loro, con il loro percorso di crescita. Se il contesto familiare non è in grado di costituire/costruire i piloni di quel “ponte” immaginario che loro attraversano nel delicato passaggio che li conduce dall’infanzia all’età adulta. E’ come uno strumento da mettere in una immaginaria cassetta degli attrezzi che si propone dunque di essere “Cara Dea – Lettere per continuare a vivere” offerto a genitori ed educatori per cercare di intercettare le tante Dea che abitano questo mondo giovanile, aiutarle ad evitare di perdersi in quel “buio dell’adolescenza” e spingerle a trarne la “forza per andare avanti“.

Che poi è la mission dell’Associazione che mamma Mirna, familiari e amici decisero immediatamente di fondare dopo la tragica scomparsa di Dea, così come è stato ricordato durante la serata sia da Giuseppe Miolla, vice presidente del sodalizio, che dalla stessa Mirna Mastronardi (Presidente). Associazione che in questo suo primo anno di vita ha promosso e partecipato ad una miriade di incontri ed iniziative, specie nelle scuole, macinando ben “15 mila chilometri” nel nome di Dea “per tutto il bello che ha caratterizzato i suoi quasi 16 anni di vita: la sua luce, il suo talento, le risate, la gentilezza, la tenerezza, le passioni…non per quel doloroso gesto finale”. Anzi, proprio per evitare che “quanto accaduto non fosse emulato“. La presentazione del volume, coordinata dal giornalista Sergio Palomba, ha visto anche la presenza dell’assessora comunale di Matera Stefania Draicchio che ha portato il saluto dell’amministrazione cittadina e in rappresentanza di Altrimedia Gabriella Lanzillotta che ha spiegato le ragioni di questo impegno editoriale, semplicemente ritenendolo “giusto“. La serata si è fregiata delle qualificate relazioni del neuropsichiatra infantile, già parlamentare ed esperto del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Massimo Polledri, e della psicologa clinica e psicoterapeuta Mariangela Guerra. Di questi ultimi sono anche due dei contributi contenuti nell’antologia presentata, la cui prefazione è invece opera di Lisa Iotti, giornalista del programma di Rai3 Presa Diretta.