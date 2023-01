Cappuccetto Rosso della compagnia pugliese La Luna nel Letto all’inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023

Anche la compagnia La Luna nel Letto di Ruvo di Puglia parteciperà alla tre giorni di inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 con lo spettacolo di teatro ragazzi Cappuccetto Rosso, realizzato in co-produzione con Teatri di Bari e Cooperativa Crest e con il sostegno della scuola di danza Artinscena.

Appuntamento domenica 22 gennaio alle ore 16 nel teatro Gaetano Donizzetti di Bergamo (piazza Camillo Benso Conte di Cavour n. 15) per la più popolare delle fiabe, diretta da Michelangelo Campanale e portata in scena insieme ai danzatori della compagnia di danza pugliese EleinaD. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria per lo spettacolo della durata di 50 minuti e pensato per un pubblico a partire dai 6 anni. La produzione è risultata vincitrice del festival di teatro ragazzi di Ferrara Festebà nel 2018 e del premio Infogiovani Young&Kids del Fit, Festival del Teatro e della Scena Contemporanea di Lugano, nonché dell’Eolo Award nel 2019 .

Un lupo si prepara a cacciare: qualsiasi animale del bosco può andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, il lupo cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL LUPO, che non vince…ma non muore mai.

Michelangelo Campanale dirige i danzatori – acrobati della Compagnia EleinaD affrontando la fiaba che, dal 1600 ad oggi, racconta di infanzia, ingenuità, innocenza: Cappuccetto Rosso, che arriva da lontano e grazie alla scrematura del tempo racconta argomenti legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.

CAPPUCCETTO ROSSO

Produzione Compagnia La Luna Nel Letto

Con i danzatori della Compagnia EleinaD Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli

Drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale

Coreografie Vito Cassano

Assistente alla regia Annarita De Michele

Costumi Maria Pascale

Video Leandro Summo

Si ringraziano Filomena De Leo, Rina Aruanno, Maria De Astis, Licia Leuci

IMMAGINI PROMO

https://vimeo.com/295117925?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=90533358

Spettacolo a partire dai 6 anni.

Durata: 50 minuti

Ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria:

https://www.eventbrite.it/e/482985692207