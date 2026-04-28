Cappella ( Siap): Urgente! Organici forze dell’ordine carenti in Basilicata.

Il problema è sempre lo stesso: senza organici e condizioni di lavoro adeguati sicurezza e ordine pubblico non si possono garantire e si va in emergenza, indebolendo il sistema Paese e con ripercussioni negative su efficienza e sulle attese di cittadini e imprese. A ribadirlo con una richiesta di interventi urgenti rivolti al Governo è il segretario regionale del Sindacato italiano appartenenti di Polizia (Siap), Sergio Cappella che ha il polso della situazione degli organici. A fronte di un numero crescente di rappresentanti delle forze dell’ordine che vanno in pensione, o sono costretti a una riduzione delle attività per motivi fisici o altro, i nuovi arrivi sono largamente insufficienti. Il nodo è qui e la sicurezza, aggiungiamo, non si assicura con annunci e con i decreti (siamo al quarto) che inaspriscono sulle pene ma non si interviene sulle cause (spesso sociali) che procurano fatti delittuosi in aumento e di diversa tipologia. Servono fatti. Uomini e donne di Polizia, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco, agenti di custodia, vigili del fuoco, polizia locale lavorano con senso del dovere e responsabilità. Ma il Governo deve adottare provvedimenti concreti, che continuano a restare sulla carta…La realtà è questa. Basta discorsi e annunci di circostanza.



LA NOTA DEL SIAP

Forze dell’Ordine sotto organico: intervento urgente per la sicurezza in Basilicata L’appello del SIAP

Alla luce dei recenti episodi criminosi che hanno interessato la Basilicata, esprimiamo forte preoccupazione per la recrudescenza della criminalità che sta alimentando un crescente senso di insicurezza tra cittadini e operatori economici.

Condividiamo e rilanciamo l’appello già avanzato da alcune forze politiche affinché si proceda con urgenza al potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine e a una maggiore presenza di pattuglie sul territorio, in particolare nelle aree industriali e nei principali poli commerciali, sempre più esposti ad azioni criminali.

Allo stesso tempo, riteniamo doveroso riconoscere e valorizzare l’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine, che operano con professionalità e dedizione nonostante le attuali carenze di personale e risorse. Proprio alla luce dei numerosi pensionamenti previsti nel corso del 2026, appare ancora più urgente un intervento strutturale da parte del Ministero dell’Interno per garantire un adeguato presidio del territorio.

La sicurezza rappresenta una condizione imprescindibile per la qualità della vita e per lo sviluppo economico e sociale della regione. Per questo motivo, riteniamo necessario il coinvolgimento di tutte le forze politiche in un’azione condivisa e responsabile.

A tal fine, in qualità di Segretario Regionale SIAP ed impegnato da tempo sul territorio nella convinzione che la predetta posizione non sia avulsa dal politica attiva – mi farò promotore di uno specifico ordine del giorno in Consiglio regionale per sollecitare un intervento concreto e immediato da parte delle istituzioni competenti, affinché la Basilicata non venga percepita come un territorio vulnerabile, ma come una comunità tutelata da una presenza forte e costante dello Stato.

Matera, 27 Aprile 2026

Il Segretario Regionale Sergio Cappella