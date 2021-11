La domanda sorge spontanea ma l’arrembante Michele Capolupo, direttore superimpegnato del cliccatissimo portale Sassilive, gravido di foto,video, testi e banner, è un discendente di Monsignor Giambattista Capolupo vissuto tra il 1653 e il 1716, segretario di Papa Innocenzo XII e vescovo di Polignano a mare (Bari)? La foto che riportiamo, scattata nel museo archeologico ”Domenico Ridola”, in occasione della interessante mostra ” Viaggio nella bellezza. Da Matera a Pompei” offre a un primo impatto nei tratti somatici e nello sguardo tra i due Capolupo…una traccia per scavare nel passato e nel presente. Michele, naturalmente, si affiderà ai social e magari troverà qualcosa che anche i fans di M20, del dee jay Albertino potranno trovare lungo l’asse Matera, Polignano, Roma dove il presule è sepolto, come riportano le note bibliografiche sui ”Personaggi della storia materana” di Antonio Giampietro per le edizioni Altrimedia. In campo, naturalmente, la ricerca, ripercorrendo i rami dell’albero genealogico (d’obbligo la consultazione di archivi), la profilazione ricostruttiva e, naturalmente, una preghiera a San Michele Arcangelo che potrebbe contribuire a fare luce e dare una svolta al quesito. Michele facci sapere…Potrebbe essere uno scoop.