Che il 2021 sia migliore dell’anno appena trascorso, bisesto e funesto, che a Matera e in Basilicata si è portato l’anno in più scuro, che chiaro, dell’epidemia da virus a corona, del calo demografico e dei gesti di insensatezza. E così nella notte dei petardi fragorosi, nonostante i consigli a lasciar perdere e a usare il buon senso, si sono registrati due casi di persone ferite. Adulti, di media età, che a causa dei fuochi pirotecnici ci hanno rimesso rispettivamente tre dita e rimediato una ustione al volto. Una notizia negativa che si lega a quello della Cicogna inoperosa che, auspichiamo, possa tornare a lavorare nelle prossime ore quale segno benaugurante e di ripresa per una città e per una regione, alle prese con un calo demografico costante e finora inarrestabile. E’ nè serve la lettura degli oroscopi, della scommessa per la ripresa tra campagna vaccinale, per arginare una crisi economica che ha bisogno di serietà, concretezza, programmazione e non la passarella delle solite faccetoste che continuano a ripetere ” Stiamo lavorando, va tutto bene…”. Faremmo, volentieri, a meno di qualche Matteo, con il passato di boy scout o da conduttore radiofonico, o di chi tiene casa ” ‘ncopp O’ Vesuvio”. Chissà che non accada nel corso dell’anno. Magari con un vaccino contro l’ipocrisia. Buon anno!