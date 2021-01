…Ma che ci sia una svolta con serenità, salute e sviluppo. Tre ”S” per cambiare pagina dopo un anno bisesto, funesto e con un palese dissesto sanitario ed economico. E per farlo occorre serietà, coerenza e trasparenza.Ad oggi non sappiamo quanto abbiamo speso per l’emergenza covid (15 miliardi di euro? Booh) e nè quanto costerà la campagna di sensibilizzazione con la ”Primula” del Primo giorno di Primavera dei Dik Dik alla quale si è ispirato l’architetto Boeri, lo stesso della nuova stazione delle Fal di Matera. Franco Vespe, astronomo di E Geos di Terlecchia e con un laboratorio casalingo in quel di Agna attende lumi, ma è fiducioso che la curva dei contagi rallenti o diventi una linea reta, prendendo per buona la confluenza dei Pianeti che a Capodanno hanno fatto riunire la famiglia. E’ un segnale che viene dalla Terra e non da Marte. Vediamo come andrà il vaccino della Pfizer, con due richiami, il buon senso e la riapertura delle scuole. Ma resta l’interrogativo del perchè pochi tamponi nel Materano, sierologici compresi. Sono finiti o qualcuno brilla per leggerezza, magari per favorire quella terza ondata di contagi, legati alle festività natalizie, che nessuno smentisce? Finchè c’è Speranza….



1 Gennaio 2021.

Abbiamo visto i dati del contagio COVID alla fine dello scorso anno. Anno Horribilis ! i dati nazionali non sono pessimistici anche se si vede chiaramente che nei giorni precedenti al Natale c’è stata una piccola recrudescenza dei contagi dovuta quasi sicuramente allo shopping pre-natalizio. Questo andamento potrà essere rappresentato applicando la tecnica della doppia campana. Questa recrudescenza è prevalentemente dovuta alla regione Veneto che ancora stenta a passare sul crinale destro della campana. La Puglia sembra che si sia finalmente raddrizzata ed ha imboccato un trend virtuoso. Straordinario il comportamento della Lombardia che sembra stavolta aver affrontato adeguatamente il contagio. La stessa cosa si può dire della Basilicata, anche se l’andamento risulta davvero sospettosamente anomalo. Probabilmente c’è stato un problema nell’acquisire i dati. Il 2021 sembra aver preso una piega positiva, almeno per l’Italia e arriverà presto in supporto la campagna di vaccinazione. A tal proposito preme inserire un link: https://www.youtube.com/watch?v=MzAwJkESjqU&feature=youtu.be, passatomi dal mio amico per sempre Nicola Carlucci. Nel video il Prof. Domenico Dell’Edera dell’ospedale di Matera, genetista di straordinarie capacità, forse l’unico vero scienziato che la nostra città ha saputo esprimere e del quale ho una sconfinata stima, spiega in modo mirabile i benefici e le proprietà dei vaccini. Da ascoltare con molta attenzione! E’ in questo modo che si vince lo scetticismo!



Non mi rimane che inviarvi i miei migliori auguri di un nuovo Anno e vi e mi auguro che da qui a breve, non ci sarà più bisogno delle mie campane. Al contrario della vulgata corrente, credo che il 2020 non sia tutto da buttare. Il COVID ci ha fatto capire quanto preziosa, eccezionale e benefica è la nostra normalità. L’obiettivo del 2021 sarà pertanto quello di recuperarla per apprezzarla ancora di più. La potremo apprezzare solo e soltanto se crediamo nel progresso scientifico e negli strumenti che sa fornirci come il vaccino che il nostro Domenico ha saputo spiegarci così bene! In secondo luogo il COVID ha incentivato l’uso di strumenti online per lavorare (smart working) e comunicare.

Probabilmente questo cambierà drasticamente il modo di lavorare esaltando la componente immateriale del lavoro. Probabilmente molti nostri figli finalmente potranno tornare alle loro case perchè, grazie a questi strumenti, potranno comunque continuare ad essere connessi con il globo. . E poi ci ha fatto riscoprire i nostri legami familiari “costringendo” noi ed i nostri figli a condividere in casa le feste natalizie. Il mio capodanno è uno dei momenti più felici della mia vita, perchè l’ho potuta condividere finalmente, dopo tanti anni, con tutta la mia famiglia! Il mio pensiero finale va a chi ha particolarmente sofferto, non solo dal punto di vista sanitario, ma lavorativo ed economico, il COVID. Va a tutti quelli che ha impoverito. Spero che il 2021 illumini di sapienza e responsabilità, coloro che dovranno gestire i denari della “New Generation Fund” che arriveranno dall’Unione Europea. Il COVID ci ha regalato forse un’ Europa che è diventata ora più “nostra e più “patria”.

Auguroni a tutti.

