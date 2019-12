Palco quasi pronto in piazza Vittorio Veneto….segno che possiamo e dobbiamo fare da noi. E Matera va avanti da sè come il ” Carrozzone” di Renato Zero e per Capodanno ( messe da parte, ma mai sopite le polemiche sull’ultima puntata della trasmissione Rai ” L’anno che verrà avviata cinque anni fa grazie a Matera 2019) si annuncia il sold out per una notte con nomi importanti della musica che fanno muovere e cantare la gente. E così alla sala gardenia del Matera Hotel sold out, tutto esaurito per le serate con biglietto di ingresso che vedranno le presenze dei popolari J-AX, e a ruota Fred De Palma al Palace. Finita? Ma no si attende il concerto in piazza Vittorio Veneto , nel cartellone promosso dall’Amministrazione comunale e coinvolgimento di privati, con i Tiro Mancino che richiamerà un pubblico giovanile, insieme a un ‘’contest live’’ con esibizione di gruppi e cantanti locali e con Michele Musillo come deejay finale. Tanta musica per salutare il 2020. Ma c’è dell’altro con piccole e variegate iniziative per eventi privati o organizzati da sale ricevimenti e strutture turistiche. Web e manifesti ne hanno per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tra le più creative, per genere e per l’effetto coinvolgente del protagonista, vi segnaliamo all’Alvino 1844 dove Paolo Irene è art director. Quanto alla reunion di radio deejay auspicata a gran voce, ma invano, dal dj ‘’Michelino’’ fotomusic gallery Capolupo, fans del dj Albertino, se ne parlerà quando capiterà e magari con ‘’menti’’ aperte alla filiera disco di qualità , electrolight e via danzando e suonando. Comunque a Matera per il Capodanno 2020 eventi con protagonisti per un pubblico giovane dentro e fuori. E poi? Occhio ai botti con le ordinanze del sindaco Raffaele De Ruggieri, che vietano l’introduzione e l’utilizzo di spray e gas urticanti in piazza Vittorio Veneto e allo scoppio dei botti. A Potenza,intanto,siamo alla vigilia della trasmissione l’Anno che Verrà su Rai Uno che ha raccolto come accaduto anche a Matera in passato i ‘’pro’’ e i ‘contro’’. Disagi inevitabili, capienza ridotta all’osso e perplessità sulla scaletta degli artisti come riporta la nota dell’ex consigliere comunale Vincenzo Belmonte. E le nuove proposte dove sono? Serata a tema. Poche.Basilicata invecchia e gli immarcescibili ma bravi Albano e Romina ci stanno tutti. O no?

LA NOTA DI BELMONTE SUL CAPODANNO DI POTENZA

In merito all’evento di fine d’anno organizzato per il 31 p.v. dalla RAI a Potenza,

Vincenzo Belmonte dell’Associazione culturale

“Circolo Identità Lucana” ha dichiarato:

“Dopo aver appreso i nominativi degli Artisti che si esibiranno durante la notte di Capodanno, ho creduto ad uno scherzo di un mio amico buontempone.

Invece non lo era.

Aver scelto per quell’evento, a mio parere, logore cariatidi della canzone italiana quali un oramai patetico Al Bano e la sua ex moglie Romina, artista per me dalle dubbie capacità canore…, è quantomeno incomprensibile.

Apprendo, dulcis in fundo, anche della presenza di Fausto Leali.

Di costui (che da giovane apprezzavo!) si erano perse oramai le…tracce tranne che vederlo in trasmissioni rievocative degli anni 60.

Infime, udite udite, c’è anche la mitica, inossidabile Loretta Berti!

Evidentemente gli organizzatori (ritengo) hanno “pensato” a Lei solo dopo essere venuti a conoscenza della…”Barca…che va…” del Serpentone, nota opera d’arte degli anni 80.

Un “cast” che definire mediocre è quantomeno azzardato.

I responsabili di tali incomprensibili scelte, credo che ritengono i Lucani degli sprovveduti a cui tutto si può “somministrare”.

L’Arte compresa!

Qualcuno osserverà: ma c’è la Arisa …; risposta: meno male che almeno lei c’è!

Ma credono costoro di avere a che fare con un popolo culturalmente sprovveduto se non proprio ignorante nell’arte musicale?

Questa è la terra di Pino Mango, di Antonio Infantino, dei Tarantolati di Tricarico e di tanti bravi Artisti non noti al grande pubblico.

A Potenza, solo per citarne alcuni, ve ne sono due che su “quel” palco non avrebbero certamente sfigurato…: Rosaria Bisignano e Pina Stanco.

Scelgono invece il vecchio riciclato al nuovo che chiede solo una pari “opportunità” artistica.

Quale occasione migliore se non questa del 31?

Che poi la Regione Basilicata non abbia chiesto (si dice) di conoscere il “cast” prima di elargire il suo lauto contributo economico, qualcuno ‘pur dovrà spiegarlo ai contribuenti lucani”.

(Vincenzo Belmonte)

Potenza lì, 28.12.2019