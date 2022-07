Capo Nord raggiunto e campane a festa a Ferrandina

Lo avevamo anticipato e 15 giorni dopo la partenza da Ferrandina ecco lo striscione ”srotolato” a capo Nord ( Norvegia) dopo centinaia di chilometri, a 70 kmh sulla affidabile sessantenne Lodola, guidata dal tenace Luciano Loizzo. ” Arrivati alla fine della terra” ha commentato il centauro, commosso e fiero per l’impresa raggiunta. E non è da poco. A crederci, all’inizio, in pochi. Ma poi, strada fecendo, i risultati sono venuti e con un patrimonio di solidarietà, esperienze, amicizie che non hanno prezzo. Ora sulla strada del ritorno. E campane a festa, per una coppia…pronta, dopo il meritato riposo, ad altre avventure Sono oggi i ”testimonial”’ internazionali di Ferrandina e di una Basilicata che vuole impegnarsi. Una ripresa su due ruote e con un cuore dalla forte tempra, che ha rischiarato un luogo dove nebbia e clima sono prossime al Polo…