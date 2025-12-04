Capannone e strada allagata…se la sono “Gavata” bene

Non siamo nei centri del delta del Po dove se piove a dirotto i campi si riducono a risaia, abitazioni e opifici si allagano e gli automobilisti corrono il rischio di finire nei canale ma a Matera in contrada Gavatina, a ridosso della strada del cimitero nuovo di contrada Pantano. E così a causa del maltempo e delle abbondanti piogge strada coperta dall’acqua e per i dipendenti della azienda di logistica Spm è stata una impresa raggiungere il capannone e muoversi con gli automezzi. Giovanni con l’esperienza maturata è riuscito a partire per tempo. Le foto del servizio si commentano da sole. Situazione migliorata nel corso della mattinata ma con Giove Pluvio o con il Padreterno, come si diceva un tempo c’è poco da fare. Se dovesse continuare così servirebbe un gommone, una barca e magari un rimorchiatore. Un porticciolo a contrada Gavatina? Mah. La natura, prima o poi, si riprende con gli interessi tutto quello che l’uomo ha stravolto.

