Canto di Natale in materano. Che bravi quei piccoli!

A raccontarcelo è Franco Duni, musicista legato alle radici delle tradizioni materane, che tramanda- appena può- con voce e chitarra i canti della civiltà dei Sassi. Un impegno, ricordiamolo, ristretto a pochi irriducibili che non si rassegnano a questa deriva…della memoria. E allora i bambini della prime classi della scuola ”Aldo Moro” hanno imparato il Canto di Natale in dialetto, sui ritornelli di ” Tulì Tulè la nett du natel…”. Per una questione di privacy non possiamo proporvi il video. Ma sappiate che i piccoli, a Natale, faranno gli auguri con un pezzo della tradizione. Bravi. E tu Franco vai avanti al passo…da bravo bersagliere del bel canto.