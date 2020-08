Un’occhiata a passo lungo elastico sotto il solo sui cantieri del centro, quelli percorsi dai turisti da via Casalnuovo-via Buozzi a via Ascanio Persio – via Don Minzoni l’asse dei ”boulevard” -come è stato indicato in maniera impropria- che conduce a piazza Vittorio Veneto e da qui in altre zone del centro e dei rioni Sassi. Lavori a buon punto, dopo tante polemiche sui tempi, la scomparsa inevitabile dei parcheggi , l’impatto sui luoghi e via elencando. Ma è inevitabile che accada. Vedremo l’impatto su traffico e mobilità, dopo il rientro…se l’impresa è valsa la spesa.