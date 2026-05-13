Cantieri SS7 e Basentana. Una certezza il semaforo…

E mentre sulla statale 7 Matera Ferrandina, che presenta qua e là dissesti segnalati da cartelli, prosegue la sostituzione di tratti di barriere protettive(guard rails) a stati di avanzamento, in attesa di interventi progettuali da approvare e finanziare come evidenziato dai ricorrenti comunicati dell’assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe e di alcuni consiglieri regionali, c’è una certezza che andrà avanti riteniamo per tutta l’estate. E riguarda il cantiere sul viadotto che precede l’innesto sulla statale Basentana. In quel punto di attraversamento sul fiume Basento è attivo il semaforo, che regola il transito dei veicoli su un solo senso di marcia. L’estate e oltre andranno avanti così. Stessa situazione sulla Basentana, con una serie di cantieri in corso, una ventina, fino a Potenza. Pazienza tanta. Ma i lavori,posa dei jersey spartitraffico a parte, vanno accelerati…

