I rinvii dei cantieri a causa degli impedimenti procurati dal virus a corona ci sono stati, sono stati ripresi ma i tempi sono saltati come avevano temuto e ipotizzato gli operatori economici che avevano messo le mani avanti… E così siamo punto e daccapo. Siamo a fine luglio e agosto, con l’inevitabile periodo per le ferie sono in agguato, per una possibile sospensione dei lavori. A meno che. Ma ormai la stagione, per alcuni. sul versante di accesso ai rioni Sassi da via Casalnuovo è compromesso e così si susseguono le domande su altri cantieri del centro (parcheggio di via Lucana, via Don Minzoni, Piazza Ascanio Persio ecc). Da qui la lettera di due sigle, Confesercenti e Assoturismo, all’Amministrazione affinchè si attivi in qualche modo per far accelerare i lavori. Turni di notte? Altrove lo hanno fatto ed è accaduto anche a Matera per il rifacimento della pavimentazione tra via del Corso e via delle Beccherie.

Ill.mo Dirigente

Lavori Pubblici

Comune di

MATERA

e, p.c.

Ill.mo Sig. Sindaco

Ill.mo Assessore LL.PP.

Ill.mo Assessore AA.PP.

Ill.mo Assessore Bilancio e Progr

Comune di

MATERA

OGGETTO: cantieri aperti a Matera nel Centro Storico e Sassi – Segnalazione nulla di fatto

Facendo seguito a numerosi incontri e sollecitazioni epistolari tenuti con codesta spett.le Amministrazione Comunale il cui oggetto è oramai noto a tutti e cioè “lavori di riqualificazione che interessano alcune strade cittadine del Centro Storico e dei Rioni Sassi”, facciamo presente che a distanza di circa cinque mesi di avvio cantieri, nulla ancora è stato consegnato alla collettività così come noi purtroppo temevamo. Anzi, da notizie assunte su alcuni cantieri, ancora non si evince una data ultima di consegna lavori per cui temiamo che tutta l’estate trascorra con le difficoltà denunciate nelle scorse occasioni in un momento economico che è il peggiore degli ultimi settant’anni.

E’ appena il caso di far notare che fondate erano le proposte di titolari di attività commerciali e cittadini residenti quando nello scorso mese di maggio hanno indicato all’Amministrazione Comunale che la soluzione poteva essere quella di procrastinare l’esecuzione dei lavori nei mesi autunnali, quando in Città si registrano minori presenze turistiche e le giornate sono più corte.

Lamentiamo con forza che i commercianti, già penalizzati dall’emergenza Covid e da tutte le carenze ad essa legate, in questo inizio di estate, nel riavviare le proprie attività, sono stati penalizzati dalla presenza dei cantieri che di fatto limitano accessi e passeggiate.

Pertanto, si chiede alla S.V. di ricevere una risposta concreta a riguardo per sapere quanto i suddetti lavori termineranno effettivamente (parcheggio di Via Lucana, Via Casalnuovo, Via Bruno Buozzi, Via Don Minzoni, ecc.), facendo presente che le categorie stanno programmando una serie di azioni legali e sindacali in cui far valere le proprie rimostranze.

Distinti saluti

Il Presidente f.f. Il coordinatore

CONFESERCENTI ASSOTURISMO

Angela Martino Giovanni Genco