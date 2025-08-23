Cantieri in centro ad Altamura, ancora un po’ di pazienza

Il tutto e subito non esiste, per un motivo o per un altro, quando si tratta di lavori pubblici. E se riguardano il centro storico, come sta accadendo ad Altamura ( Bari) e allora occorre pazientare.er procedere con la tabella di marcia, con ordinanza del comando di Polizia locale è stata disposta la chiusura al traffico dei veicoli in corso Federico II di Svevia, nella parte compresa fra Arco Duomo e piazza Resistenza, dal 25 agosto al 31 dicembre 2025.

Proseguono i lavori nel centro storico: nuova ordinanza.

Proseguono i lavori dell’appalto per la sistemazione dei sottoservizi e per la ripavimentazione del corso Federico II di Svevia e delle piazze annesse. Si ricorda che gli stessi rientrano nel PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5, Componente 2, Intervento 2:1. In una parte del corso Federico II di Svevia (tra piazza Unità d’Italia e piazza Repubblica) e nelle piazze Repubblica e Municipio i lavori di ripavimentazione in pietra si sono conclusi. In piazza Duomo, dove i lavori proseguiranno, l’area attualmente è libera dalle delimitazioni del cantiere del PNRR.

