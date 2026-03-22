Cantieri e strade.Sfogliando il ”Quadrifoglio” della sicurezza…

Rieccolo l’immobiliarista Franco Lasala, pronto a segnalare perplessità e necessità di mettere in sicurezza aspetti di cantieri, privati e pubblici, che potrebbero prima o poi arrecare danni a persone. E le foto scattate in via della Roverella a Matera fanno riferimento a lavori di sbancamento, che- a suo dire- richiedono il posizionamento di cordoli rispetto all’attuale recinzione. Un invito al buon senso e a verificare sul campo su quanto basti poco, per assicurare sicurezza.



Le riflessioni di Franco Lasala

Caro direttore, mi accingo ad abbandonare la città! Neanche da morto vorrei “ritornarci”. “Bastone & carota l’educazione impartitami dai miei genitori, e dai maestri del “Padre Giovanni Minozzi”.

Mah il Comune di Matera si adopera per i necessari controlli?

Sic, mah..tavolini selvaggi, fruttivendoli che posano sui marciapiedi cassette e contenitori vari. ecc.

Eh, i controlli sulla mancata applicazione dei prezzi..scusi quanto costa?? Gli unici esenti dall’applicarla sono le gioiellerie, ma a Matera tutte le gioiellerie espongono i prezzi.

Noto da oltre 30 anni una sorta di “protezionismo avverso i commercianti di Via San Pardo” ed esattamente dal semaforo in su per 100 metri. Mi spiego meglio automobilisti in doppia fila che creano strozzatura nella viabilità! Vergognoso chiudere gli occhi.

E vengo al “fattaccio cosi’ lo chiamo”.

In data 16 marzo alle ore 15.13 telefono alla Polizia Locale per evidenziare “PERICOLO” sulla strada Via della Roverella (Quartiere Quadrifoglio). Orbene l’impresa ha sbancato il marciapiede, il cantiere consta di una profondità di oltre 3 metri, stanno realizzando fabbricato. La stradina è stretta è facile impattare o precipitare. Credo in una società civile l’impresa e i proprietari del suolo debbano mettere in sicurezza l’area con appositi cordoli inamovibili, non con una semplice recinzione con 4 birilli..

Sono ritornato in data odierna.. nulla è cambiato!!” Mi rivolgo alla direzione del Consorzio e all’assessorato comunale ai Lavori Pubblici affinché provvedano.

Franco Lasala