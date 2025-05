Cantieri e disagi. Ma mercoledì 14 arriva il Giro. Avanti anche lavori via Moro

Ormai è prassi consolidata quando arriva la corsa rosa, con i campioni della pedalata su strada, che devono poterlo fare in sicurezza. E allora il tracciato urbano va sistemato rifacendo il manto stradale. Così mezzi, operai sono all’opera senza sosta da alcuni giorni, perchè tutto deve essere a posto per quella data. Sosta vietata, qualche coda e di pari passo si sta procedendo anche a un supplementare sfalcio dell’erba. Amministrazione comunale, Uffici tecnici in particolare, impegnata per portare avanti il programma delle opere da eseguire . Mercoledì 14 itinerario blindato lungo il percorso per l’arrivo della carovana da Ceglie Messapica. Scuole chiuse come da ordinanza commissariale e prescrizioni sulla mobilità da rispettare https://giornalemio.it/cronaca/il-108-giro-ditalia-fa-tappa-a-matera-tutte-le-modifiche-al-traffico-del-14-maggio-2025/





E si continua a lavorare anche per la piazza intergenerazionale di via Aldo Moro, tra piazza Matteotti dove è in corso di realizzazione la ‘bretella’ di collegamento tra via Roma e l’incrocio di via Rosselli e piazza della Visitazione dove sono stati realizzati i parcheggi.

