Prima la salute. Ci mancherebbe. Ma diamo un’occhiata al polso dell’economia, dei cantieri,tutti, e con quelli dei rioni Sassi che per impatto visivo saltano subito all’occhio. Se il virus a corona va isolato, con tutto quanto di buono nella limitazione del movimento del persone evita e contiene il,contagio, i rioni Sassi stanno attraversando una fase di quarantena che non li sta preservando. Anzi,in alcuni comparti, ne stanno favorendo il degrado. E le foto che pubblichiamo sugli ingressi divelti nei cantieri ne sono un crudo esempio, con tutto quello che ne segue su atti vandalici o furti dei quali non sappiamo la consistenza. Provate ad affacciarvi dal Belvedere di piazza Pascoli e guardate dall’alto il cantiere di Calata Ridola. Recinzioni divelte e qualcuno è entrato…Non di certo per fare una passeggiata. L’impresa non c’è qui come altrove , a causa del fermo dei cantieri imposto dalle direttive anticontagio da covid 19, per cui i luoghi sono accessibili. Altrimenti le recinzioni qualcuno avrebbe dovuto ripristinarle. Si attende, a quando pare, la riapertura ”annunciata” dei cantieri su scala nazionale, ma non ancora ratificata dal Governo con un decreto. Giriamo la segnalazione all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune, il sindaco Raffaello De Ruggieri che ne ha la delega , e agli uffici tecnici, affinchè si attivino per mettere o far mettere in sicurezza l’area .



E l’itinerario del ” Bussate pure, entrate,ma non vi aprirà nessuno” come ripete il ritornello di una nota canzone di Adriano Celentano , continua più avanti con il bel vicinato del Caveoso, reso celebre negli anni ’50 dalle foto in bianco e nero di Henry Cartier Bresson, e nel comparto degli interventi della ex legge regionale 179/92 , da destinare a edilizia popolare. Una vicenda, quest’ultima, dalla storia lunghissima che, auspichiamo, giunga a conclusione con l’assegnazione degli immobili. Del resto ci avviciniamo al trentennale della legge. Incombenza che spetterà alla nuova amministrazione.