‘’…Ma quei lavori adesso si fanno? Non si dovevano terminare per Matera 2019?..E quello perché è rimasto a meta? Quando lo terminano? Ma riusciranno a finire entro ?…’’ Una sequenza di interrogativi che hanno fatto fare le orecchie rosse, per le tante segnalazioni, e strabuzzare gli occhi ad Antonio Serravezza che si è fatto un tour per i cantieri : dai Sassi al Piano ai quartieri, segnalando quelli che non va. Facile generalizzare. Ma tempi e ritmi di lavoro sono sotto gli occhi di tutti. C’è stata la barriera della fase di isolamento contumaciale da virus a corona, ma serve darsi una mossa. E a questo aggiungiamo che si sa poco o nulla su un nervo scoperto, in tutto il Paese, che è l’edilizia scolastica. Fra due mesi e mezzo i ragazzi dovranno tornare a scuola. Ma di interventi nemmeno l’ombra. La botte di ‘’Sangiovese’’ o di “Aglianico” se preferite è semivuota, ma la moglie ‘’ Matera’’ è ubriaca di inconcludenza.



A MATERA DECINE DI “CANTIERI DELLA VERGOGNA” INIZIATI E MAI TERMINATI.

Lavori in corso. Dal centro alle periferie, Matera appare come una città completamente “cantierizzata”. Ma questo non è segno di vitalità e sviluppo, perché la maggior parte dei cantieri sono fermi da mesi, riattivati a singhiozzo e di nuovo abbandonati. Strade, aree pedonali, storici monumenti debitamente recintati che l’incuria ha ridotto a ricettacolo di rifiuti e sterpaglie. Ma quanti sono questi cantieri della vergogna, quelli fermi? Difficile essere precisi: sono decine sfregiano il volto di una città che per il 2019 con il titolo di capitale europea della cultura attendeva la sua rinascita. Oggi voglio citarne uno solo. Percorriamo pochi passi da piazza San Francesco e ci troviamo di fronte a una delle più antiche piazze di Matera, piazza del Sedile. L’antico palazzo del Sedile, ex municipio e sede del Conservatorio di musica “E.R. Duni”è chiuso per ristrutturazioni. Lavori iniziati l’8 maggio 2019 e che doveva terminare dopo sei mesi, lo scorso dicembre 2019. Un lavoro che doveva essere completato in solo sei mesi è fermo e rovina la bella piazza dove si affacciano molte attività commerciali, di ristorazione e bar con i loro dehors esterni, da sempre apprezzata dai turisti che transitano per raggiungere la sommità della Civita con l’imponente Cattedrale o per scendere tra i vicoli del Sasso Barisano.

Che dire? I cittadini si lamentano, ma le risposte sono sempre le stesse: la colpa è di volta in volta della soprintendenza che blocca i lavori, del patto di stabilità che non rende disponibile la spesa, della burocrazia che complica l’affidamento dei lavori alle ditte appaltatrici. Sarà vero, ma ci chiediamo, perché si continuano ad aprire altri cantieri senza completare i vecchi?