Cantieri? Avanti quello per la Media Torraca e anche altri…

Se ne parla da tempo, in relazione ai problemi di traffico in via Aldo Moro e della necessità di uno spazio adeguato per accogliere in sicurezza, soprattutto, i bus turistici . E’ il cantiere per la nuova sede della scuola media Francesco Torraca, che sarà realizzata all’incrocio tra via Santa Caterina da Siena e via delle Nazioni Uniti, al rione Serra Venerdì, laddove c’era l’ex centrale del ”Latte Rugiada”. Un luogo ”poco felice”, a giudizio di molti, per via della presenza di altre scuole e degli impianti sportivi. Ma il cantiere avviato dall’Amministrazione comunale c’è e siamo alle fondamenta, come mostra la fotografia.



I lavori, riporta il cartello di cantiere, prevedono la ”ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scolla”. L’importo del progetto è di 3,7 milioni di euro. L’impresa appaltatrice è il Consorzio stabile Pangea di Pescara, quella esecutrice la Edilia & Co di Pescara. I progettisti sono gli architetti Marco Pagano e Gian Marco Favoino. La durata per la esecuzione dei lavori, come riportato nel bando, è fissata in “massimo giorni 420 (quattrocentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (cfr. art. 2.14 del capitolato Speciale di Appalto)”. Ma non è escluso che si possano concludere prima. E quando la scuola sarà disponibile per accogliere alunni e attività didattiche, si procederà alla demolizione del vecchio plesso di via Aldo Moro.



E lungo via della Nazioni Unite non potevamo che dare un’occhiata al cantiere del Liceo Classico, di competenza dell’Amministrazione provinciale. Nei mesi scorsi ci fu la consegna di alcune aule nell’ala ristrutturata, prossima alla piscina. Si prosegue e per l’altra sul versante della scalinata di ingresso e su quello del circolo Tennis, dove sono in corso i lavori per la palestra. Dalle strutture pubbliche a quelle residenziali, in corso in piazza Michele Bianco. Cantieri a buon punto e prossimi alla conclusione e con tanta curiosità per Oro, la torre residenziale con l’orto verticale.



altre foto Torraca