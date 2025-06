Cantiere sulla Matera-Ferrandina semaforo fino al 22 giugno. Le alternative…

Già in tempo di pace,come si dice dalle nostre parti, e con una strada a due corsie l’andatura da crociera era normale, per la presenza di camion, autobus, mezzi agricoli ( tanti in questo periodo) ma ora con il semaforo installato lungo la Matera -Ferrandina SS n.7 i tempi, soprattutto di domenica si sono allungati. E’ una giornata di mare, viste le temperature prossime ai 40 gradi, e le code- soprattutto di buon mattino e al rientro serale- sono una costante, che fa spazientire e non poco, sopratutto se dovessero verificarsi incidenti. E allora gli automobilisti cercano alternative, per evitare quel traffico a singhiozzo, a causa del cedimento di un tratto di strada a Matera Sud e con il semaforo attivato a ridosso di una stazione di carburante, al momento chiuso. Come evitare l’ingorgo? Ne abbiamo registrate in tutte le direzioni, che fanno allungare il percorso e guadagnare tempo: raggiungere Montescaglioso dalla provinciale e da qui la Sp 3 (ex 175) o la provinciale per la diga di San Giuliano, da Matera lungo via La Martella, con innesto sulla statale 7 via Appia … Provate e armatevi di pazienza. L’Anas con un comunicato diffuso l’11 giugno scorso aveva fissato fino a domenica 22 giugno l’attivazione del semaforo.Disco verde da lunedì 23? Siamo come san Tommaso…



E questo “per consentire il completamento dei lavori di risanamento del ‘Viadotto ‘Domenico’ Nello specifico, e fino al 22 giugno sarà attivo un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, nel tratto compreso tra il km 567,450 e il km 567, 650, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 40 km/h. Nel tratto interessato- aveva precisato l’Anas( e la cosa era arcinota, ma si è giunti al cedimento della sede stradale)- era già attivo un restringimento della carreggiata per consentire gli interventi di manutenzione del corpo stradale franato in prossimità della rampa in direzione Matera dello svincolo di Matera sud”. Sull’argomento abbiamo registrato nei giorni scorsi gli interventi ‘spazientiti’ del presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini,https://giornalemio.it/cronaca/smottamento-sulla-ss7-presidente-della-provincia-di-matera-sollecita-il-raddoppio-della-matera-ferrandina/, di Confapi https://giornalemio.it/cronaca/confapi-matera-strada-statale-7-matera-ferrandina-aumentano-i-disagi/ e oggi quell’ex assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, https://giornalemio.it/cronaca/merra-raddoppio-ss7-finanziato-dal-2023-e-colpevolmente-rinviato/ , che ricorda i ”ritardi” su interventi preventivati già dal 2023. Naturalmente attendiamo che sull’argomento si muovano anche altri rappresentanti politici e istituzionali del territorio.A meno che non viaggino in aereo o in elicottero e ignorano l’inadeguatezza dell’arteria, che assicura collegamenti comprensoriali e interregionali.