A prova di ammortizzatori, sobbalzi e gimkane su un percorso, quello della fondovalle Cavonica che dallo scalo di Garaguso-Grassano-Tricarico conduce alle lussureggianti località della montagna materana. Le condizioni dell’arteria dopo i fasti e le polemiche dell’inaugurazione del 2013, sono quelle da ”allargare le braccia”, con avvallamenti, dossi e rappezzature con gettate di cemento che danno il segno della precarietà dei luoghi, per i quali ci sono stati e seguiranno interventi e appalti di Provincia e Regione Basilicata. Qualcosa si è mosso, in attesa di una riqualificazione organica e con tutti i crismi di consolidamento strutturale, che la ” Cavonica” richiede. Segnaliamo, in proposito,il cantiere negli ultimi chilometri che portano alla strada di accesso a San Mauro Forte ma , con quel cartello della pendenza al 16 per cento, destinato a restare tale. La notizia buona è che il tracciato di pochi chilometri di accesso ai tornanti, dove è un ponticello protetto da una ringhiera metallica, sono in corso di riqualificazione come dimostra il cantiere in corso. Bene. Attendiamo l’inaugurazione e che si metta mano al resto della strada, disseminata di pericoli, sopratutto di sera quando occorre fare molta attenzione a non incappare in incidenti. Non sarebbe male che si provvedesse a installare segnaletica di preavviso (lampeggianti compresi) nei tanti punti critici del tracciato. Al resto ci penserà per il territorio di competenza San Mauro Abate…