Se la pavimentazione con chianche biancastre va avanti nei rioni Sassi, a largo Madonna delle Virtù, Porta Postergola o ”Pistola” come è nelle denominazione comune, il cantiere per l’area archeologica è legato ad altri tempi, metodi di intervento, vista la peculiarità delle scoperte. Sito coperto, delimitato, con tanto di delimitazione e copertura. All’ingresso un cartello ben visibile ” Lavori di riqualificazione di Porta Pistola opere provvisionali e di protezione dello scavo archeologico”. Ne sapremo di più dopo il ” G20” che sta imponendo l’accelerazione di aspetti organizzativi e manutentivi al piano e l’inevitabile rallentamento di cantieri, che non sono prioritari.