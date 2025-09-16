martedì, 16 Settembre , 2025
Cantiere per sicurezza sismica per chiesa San Francesco d’Assisi

Di Franco Martina

I ponteggi sulla facciata della chiesa dedicata al Patrono d’Italia hanno annunciato l’avvio a Matera dei lavori per interventi di sicurezza sismica che, come riporta il cartello di cantiere, dovrebbero essere completati entro il 23 maggio 2026. I lavori, che saranno eseguiti dalla D’Alessandro Restauri srl, sono seguiti dal Ministero della Cultura, beneficiario e committente è l’Arcidiocesi di Matera e Irsina.

