Cantiere per sicurezza sismica per chiesa San Francesco d’Assisi

I ponteggi sulla facciata della chiesa dedicata al Patrono d’Italia hanno annunciato l’avvio a Matera dei lavori per interventi di sicurezza sismica che, come riporta il cartello di cantiere, dovrebbero essere completati entro il 23 maggio 2026. I lavori, che saranno eseguiti dalla D’Alessandro Restauri srl, sono seguiti dal Ministero della Cultura, beneficiario e committente è l’Arcidiocesi di Matera e Irsina.

