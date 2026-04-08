Cantiere per nuovi loculi al cimitero di contrada Pantano

Ormai è prassi consolidata del Comune di Matera provvedere alla realizzazione di un nuovo corpo di loculi nel cimitero di contrada Pantanello. Si tratta del XIX gruppo in corso di realizzazione a ridosso dell’ingresso laterale affidato dagli Uffici Tecnici comunale all’impresa Giampetruzzi di Santeramo in colle ( Bari). L’importo dei lavori è pari 485.000 euro. Le opere dovranno essere ultimate in 150 giorni. Il Comune nello scorso mese di marzo aveva affidato i lavori all’impresa Stagno di Matera per ”interventi” propedeutici per l’avvio delle sepolture nel Campo di inumazione, anche questo previsto a ridosso dell’ingresso laterale.