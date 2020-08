Il cartello di cantiere installato nell’aiuola posta all’incrocio tra via Marconi e via Fratelli Cervi, nel rione Piccianello, ha destato non poche curiosità tra residenti e cittadini in transito in una zona di Matera al centro di un quartiere che è la porta di ingresso- da San Vito e da via San Pardo- verso il comprensorio pugliese. E’ l’annuncio che,presumiamo dopo ferragosto, cominceranno gli interventi del bando Periferie che prevede la riqualificazione di strade, marciapiedi e servizi solamente sul versante del quartiere delimitato tra via Marconi e via Nazionale. L’inizio lavori è in ‘’Start costruction’’ (un anglicismo che sta per inizio lavori) con durata 300 giorni, importo 550.720,00 euro per opere affidate alla Semataf di ” riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie Tessuto connettivo rione Piccianello”.



Un progetto durato una consiliatura, ricordiamo, fatto di annunci iniziali e poi di progettualità giunta a finanziamento. Negli interventi, come annunciato dall’Amministrazione comunale in passato, rientra anche la sistemazione di piazza Marconi prossima alla scuola elementare (dove sono fontana obelisco non funzionante e panche in marmo) e dello spazio verde annesso allo Stadio. Con i lavori qualche disagio ci sarà soprattutto per traffico e sosta, con ripercussioni inevitabili sull’intero quartiere. Ma i lavori vanno fatti…



Il sindaco Raffaello De Ruggieri , nei giorni scorsi, ha annunciato -intanto- a riqualificazione della facciata dell’ingresso monumentale dello stadio ( dedicato durante il Ventennio al ministro dei Lavori Pubblici Luigi Razza e nel dopoguerra al XXI Settembre e all’ex presidente del FC Matera Franco Salerno) e il trasferimento nell’area dell’ex stazione di Servizio Q8 del bar della villetta di via Marconi. Il cantiere però è fermo. Se ne riparlerà dopo ferragosto.



Cantieri per metà quartiere Piccianello. Per la restante metà se ne parlerà -forse – con la prossima Amministrazione. Fatevi due passi tra recinto Marconi dove è la piazzetta del Carro Trionfale, via Cererie (con due aree da cantierizzare) e su tutto il versante che porta il nome delle regioni fino allo stadio.