Ne avevamo parlato in un servizio del 10 agosto scorso https://giornalemio.it/cronaca/cantiere-per-meta-rione-piccianello-ce-il-cartello/ quando venne collocato il cartello di annuncio lavori per riqualificare- precisiamo- solo una parte del rione Piccianello con il tormentato bando periferie. E l’Amministrazione comunale con una nota e una planimetria annuncia che i lavori partiranno finalmente il 31 agosto, ma con ulterioriori precisazioni dove saranno realizzati strade o marciapiedi. Per farla breve gli interventi riguarderanno il versante prossimo a via Nazionale dall’incrocio di via Istria fino a via Racioppi, via D’Errico, via Gobetti, via Sarra, vico I nazionale. Sono escluse via Salvo D’Acquisto e la retrostante via Albini. Ma in compenso ci sono il rifacimento dei marciapiedi in via Emilia dove è l’asilo e intorno allo stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” nel perimetro che da via Sicilia va a via Nicola Sole. Per il resto se ne parlerà con la prossima Amministrazione. La durata di questo cantiere parziale è per giugno 2021, forse in tempo per la visita al carro trionfale zona non interessata (precisiamo) dalla riqualificazione. Disagi inevitabili per i residenti da una parte e dall’altra e per quanti transiteranno nel quartiere. Ma i lavori, sia pure a metà, vanno fatti. Per il resto ci si arriverà quando ci saranno altri soldi o alla prossima campagna elettorale o con l’avvio dei due cantieri privati di via Cererie.

COMUNICATO

Partiranno da lunedì 31 agosto i lavori per la riqualificazione urbana del rione Piccianello, nell’ambito del programma straordinario di intervento sulle periferie.

I lavori riguarderanno il rifacimento di strade e marciapiedi ed interesseranno l’area all’interno del perimetro compreso tra via Marconi e via San Pardo nonché le vie Nicola Sole e Sicilia.

La data di ultimazione è prevista per fine giugno 2021 e gli interventi saranno effettuati, per quanto possibile, nel rispetto delle esigenze delle attività commerciali e del transito pedonale e veicolari.

Per completezza si allega la planimetria dell’area interessata, specificando che le zone in blu si riferiscono al rifacimento del marciapiedi quelle in giallo alle strade.