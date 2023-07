Cantiere in piazza Matteotti . Cosi fino al 10 settembre

Pazienza. Il cantiere doveva pur cominciare come pubblicato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/matera-in-cantiere-per-piazza-matteotti-e-area-zes/ . Piazza Matteotti cantierizzata fino al 10 settembre, con le alternative sulla viabilità indicate, le precisazioni assessorili sul futuro della scuola media ” Francesco Torraca” ( per quest’anno tranquilli) per la quale si prospetta la infelice scelta dell’area dell’ex centrale del Latte alla rotonda di via delle Nazioni Unite…Amen. Pazienza anche per i viaggiatori delle linee extraurbane in particolare, che avevano in piazza Matteotti un punto di riferimento.



E per gli automobilisti per quel semaforo temporaneo in via Aldo Moro, che regola il traffico per lo spostamento di un tronco fognante. Tutto sommato meglio i cantieri estivi nonostante il caldo tropicale. Chiedetelo ai passeggeri di via don Luigi Sturzo, che trovano riparo sotto l’unica pianta frondosa del piazzale, in attesa che venga aperto e gestita la biglietteria con servizi…