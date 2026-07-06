Cantiere e disagi ingresso Ospedale Matera. Si parcheggia più su…

L’annuncio dell’avvio dei lavori per i lavori di consolidamento dei muri di contenimento, prospicenti il Pronto soccorso e di sistemazione delle aree esterne nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale ”Madonna delle Grazie” di Matera era stato dato dalla Asm il 16 giugno scorso. Inevitabile – l’Azienda si era scusata con i cittadini per i comprensibili disagi del cantiere- dover parcheggiare a monte, con una scarpinata fino all’ingresso. Quanto ai veicoli percorso obbligato, per la presenza dei cantieri, e segnaletica dedicata- come mostra la foto- per i disabili e ipotizziamo per altre categorie prioritarie. I lavori , finanziati nell’ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, si concluderanno entro il 30 ottobre. Gli interventi sono finalizzati a migliorare la sicurezza, la funzionalità e il decoro delle aree interessate, garantendo una migliore fruibilità degli spazi a servizio dei cittadini e degli operatori sanitari. E a proposito di spazi, ritorniamo ai parcheggi, è opportuno che parte delle aree possa essere coperta per evitare i disagi durante le giornate piovose. Del resto, parcheggiare nelle aree superiori prossime all’uscita, accresce i disagi soprattutto per le categorie svantaggiate, che ormai da un decennio o giù di lì non possono fruire del percorso diretto fatto di rampe, scalinate e ascensori che portano all’ingresso principale. Una ”lacuna” che continua a essere ignorata. E non sarebbe male realizzare una nuova stecca di parcheggi ai lavi del percorso dell’ascensore, per superare i problemi segnalati prima.



