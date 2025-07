Cantiere Città ad Aliano: per un’edizione speciale del festival “La Luna e i Calanchi”

Cantiere Città ha fatto tappa ad Aliano con un incontro dedicato alla valorizzazione del festival La Luna e i Calanchi, uno dei progetti culturali inseriti nel dossier di candidatura a Capitale italiana della Cultura.

L’appuntamento è parte del programma di capacity building promosso dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali, Servizio VI dell’ex Segretariato generale – e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e rivolto alle finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2027 con l’obiettivo di rafforzare le loro capacità progettuali, dare un futuro a una delle proposte del dossier di candidatura e alla rete di relazioni attivate per il titolo.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco Luigi De Loreno, il Direttore Artistico del Festival Franco Arminio, Angelino Mazza della Regione Basilicata, Francesco Scardaccione e Gianmarco Santarsiero, architetti coinvolti nella riqualificazione del borgo, insieme a numerosi stakeholder locali e rappresentanti di associazioni e istituzioni culturali. Il panel della mattinata è stato introdotto e moderato da Francesca Velani di Promo P.A. Fondazione. Per la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali erano presenti Francesca Neri, responsabile dell’Area “Progetti d’innovazione e complessi”, e Agnieszka Śmigiel, esperta di politiche culturali.

La prima parte dell’incontro ha offerto un inquadramento utile per avviare una riflessione condivisa sul futuro del festival e sul progetto di rigenerazione culturale del borgo, denominato Aliano | Teatro del Tempo. Il progetto mira a trasformare Aliano in un centro di produzione culturale permanente, attraverso residenze artistiche, laboratori, percorsi di alta formazione e l’utilizzo di strumenti digitali.

A seguire, si è tenuta la tavola rotonda Voci per il futuro del sistema culturale di Aliano, con interventi del Presidente ATIT e Sovrintendente del Festival Verdi Luciano Messi, Claudia Di Perna della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Patrizia Minardi della Regione Basilicata e Annalisa Percoco della Fondazione ENI Enrico Mattei. Le conclusioni sono state affidate a Francesca Neri, che ha messo a fuoco modelli di sostenibilità e governance.

Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con il coordinamento di Camilla Gamucci, project manager culturale di Promo P.A. Fondazione – che insieme a Francesca Velani ha portato avanti una riflessione con il gruppo di lavoro, preceduta da una visita ai diversi luoghi che i progetti toccheranno.

Avviato nel 2022 e oggi alla sua quarta edizione, Cantiere Città offre alle città un percorso strutturato per trasformare le idee contenute nei dossier di candidatura in progetti concreti e sostenibili. Il percorso di accompagnamento si articola in tre corsi online con esperti della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali per l’approfondimento di temi strategici legati allo sviluppo culturale, un ciclo di workshop per ogni città partecipante, di cui uno in presenza e due online, due appuntamenti collegiali dedicati ai partecipanti a ogni edizione e un evento che riunisce tutte le città delle varie edizioni del progetto.

Cantiere Città è una delle iniziative con cui il Ministero della Cultura e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali sostengono la crescita delle città italiane attraverso la cultura. Un’azione mirata, capace di generare impatti duraturi sui territori.

