Cantiere-Animato, partiti i laboratori didattici al Castello di Ginosa

“E’ partito il 23 novembre l’iniziativa Cantiere-animato in occasione del restauro del Castello di Ginosa con l’avvio di un ciclo di laboratori didattici coordinati da artisti e rivolti agli allievi delle scuole primarie e secondarie della Città di Ginosa.” E’ quanto riportato in una nota in cui si specifica che: “L’iniziativa, promossa dal Segretariato regionale MIC per la Puglia e dal Comune di Ginosa, in collaborazione con la Fondazione Dioguardi e Cantiere-evento, è programmata da novembre 2023 a maggio 2024 e intende offrire ai più piccoli percorsi laboratoriali dedicati al castello, alla sua storia e alla sua architettura ma anche ai temi della costruzione e del restauro. I Laboratori, coordinati da Francesco Maggiore e Michela Rondinone, spazieranno dalla scultura alla pittura, dall’illustrazione alla scrittura portando gli studenti alla scoperta del luogo e rendendoli partecipi della sua rigenerazione. Gli artisti coinvolti sono: Vincenzo D’Alba, Natalija Dimitrijević, Vittoria Ceglia, Pierluca Cetera, Michela Rondinone, Sonia Rucci, Chiara Spinelli. Il primo appuntamento, guidato da Michela Rondinone in collaborazione con Peppino Piccolo, verterà sulla modellazione della pasta del pane dove i piccoli studenti daranno vita a sagome di Castelli immaginari.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.