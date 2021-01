Non siamo ancora alla chiusura dei cantieri, alcuni datati, sulla fondovalle Basentana che dalla Jonica porta a Potenza e oltre, ma alla ripresa dei lavori per installare barriere spartitraffico nel territorio di Bernalda (Matera) e fino a quello di Pisticci. Si comincia lunedì 11 gennaio con il primo stralcio, denominato “Lotto F” . L’investimento è di circa 5,2 milioni di euro. A comunicarlo è l’Anas. Nel corso dei lavori, la cui conclusione è prevista per fine febbraio 2021, sarà necessario, nella prima fase, chiudere un tratto di 700 metri della carreggiata nord , verso Potenza, a ridosso dello svincolo di Bernalda, con deviazione verso Metaponto nella carreggiata sud. Il posizionamento delle barriere avverrà gradualmente fino a completare i lavori per la prossima estate.