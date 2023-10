Cantiere all’’IIS Morra per completare interventi sismici e statici

Se i tempi saranno rispettati gli allievi dell’IIS Isabella Morra di Matera potrebbero avere a disposizione l’intero edificio di via Dante per il prossimo anno scolastico. Chissà. Il presidente della Provincia, Piero Marrese, ha annunciato consegna dei lavori per completare l’altra tranche di finanziamento su consolidamento statico e adeguamento sismico. Bene Le risorse ci sono. Non resta che attendere

LA NOTA DELLA PROVINCIA

La Provincia di Matera affida i lavori per il completamento dell’adeguamento sismico e del consolidamento statico del corpo B dell’Iis Morra di Matera.

“La governance e la vision della Provincia di Matera a servizio del diritto allo studio attraverso il PNRR”.

Con queste parole il Presidente dell’Ente di via Ridola, Piero Marrese, ha commentato la consegna del cantiere alla ditta vincitrice dell’appalto che si occuperà del completamento dell’adeguamento sismico e del consolidamento statico del corpo B dell’Iis Morra di Matera.

“Si tratta di lavori che consentiranno di perfezionare l’intervento finanziato con DM 607-17, recentemente ultimato. Per le attività relative al primo lotto funzionale, finalizzate a garantire l’agibilità e il diritto allo studio, c’è un finanziamento del Next Generation EU di 700mila euro.

Questo intervento conferma la capacità di progettare ed intercettare fondi, figlie di una visione chiara e ampia della Provincia di Matera, grazie alla quale riusciamo con particolare efficacia a sopperire alle endemiche difficoltà finanziarie che scontano tutte le Province d’Italia, difficoltà determinata dalla riforma Delrio”.