Cantiere alla Prefettura di Matera fino a giugno 2026

Qualcuno ha storto un po’ il muso con il consueto: ”…Ma proprio ora, a Natale, la recinzione davanti alla Prefettura in via XX Settembre…Non potevano rinviare all’anno nuovo? Che fretta c’è?” Interrogativi scontati ma si tratta di interventi di consolidamento, per 4.5 milioni di euro, finanziati con il Pnrr che vanno eseguiti entro giugno 2026. Lavori di consolidamento necessari per mettere a norma l’edificio sede del Palazzo del Governo, già ex convento dell’Ordine dei Domenicani, risalente al XIII secolo, con un sistema ipogeo che raggiunge delimitato da piazza Vittorio Veneto a via XX Settembre,e con l’attigua chiese di San Domenico chiusa dall’8 marzo 2014 con una ordinanza dell’Amministrazione comunale a causa di problemi statici https://giornalemio.it/cronaca/chiesa-san-domenico-ancora-chiusa-chi-e-che-si-aspetta/. Giugno 2026 sarà l’anno buono per riavere il complesso Domenicano in sicurezza e restaurato anche nella facciata.



Quanta storia cittadina, a rivedere protagonisti e vicende di varie epoche. Ai materani e turisti l’invito ad avere un po’ di pazienza per un cantiere che ha tempi ristretti. E, per i credenti, una preghiera a San Domenico perché il taglio della nastro possa arrivare il 2 giugno, festa della Repubblica. E sarà la prima per il neo prefetto Maria Carolina Ippolito. Naturalmente, fino ad allora, la Prefettura continuerà a lavorare e saranno garantiti i servizi ai cittadini.