Cantiere ad Altamura sul ponte via Santeramo-Ss 96

Lavori attesi, visti i disagi procurati da un incidente nel 2021 , per ripristinare il ponte viadotto in via Santeramo che si innesta sulla statale 96 Altamura-Bari che si innesta in direzione Matera con la statale 99. Il cantiere, informa una nota dell’Amministrazione comunale, comincerà il 18 marzo e andrà avanti per tre mesi. Sarà necessario rivedere il sistema di circolazione. Disagi e tanta pazienza, come riporta la nota che segue.



Lavori di ripristino del ponte-viadotto in via Santeramo – SS 96, ordinanza di Polizia locale.

A partire dal 18 marzo e per la durata di tre mesi, cambia la disciplina della circolazione stradale in via Santeramo e sulla strada statale 96, per i lavori al ponte-viadotto che nel 2021 è stato danneggiato in un incidente. L’impresa esecutrice – appaltatrice dei lavori dell’Anas per il ripristino dell’infrastruttura – ha informato il comando di Polizia locale che per gli interventi si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico di via Santeramo nel tratto compreso tra lo svincolo di Gravina-Matera e svincolo via Bari. Anche sulla statale 96 occorre attuare delle modifiche.

Pertanto, per ragioni di sicurezza, il comando di Polizia locale ha emesso ordinanza con cui dispone la chiusura temporanea al traffico veicolare e l’istituzione del senso unico alternato di marcia dal giorno 18 marzo sino al 16 giugno 2024 della SS 96 direzione Matera all’altezza dello svincolo per Santeramo in Colle e la chiusura temporanea per 30 giorni (suddivisi in due periodi di 15 giorni) al traffico veicolare di via Santeramo nel tratto compreso tra la rampa di accesso della SS 96 in direzione Matera e la rampa di accesso sulla SS 96, in direzione Bari. Con lo stesso provvedimento sono stati stabiliti i percorsi alternativi per i veicoli in transito, che saranno indicati sul posto da apposita segnaletica.

Ferma restando l’importanza dei lavori da eseguire, da cui discende la necessità di disporre delle modifiche alla circolazione stradale, con l’ordinanza il comando di Polizia locale ha stabilito misure in grado di ridurre quanto più possibile sia i disagi sia l’attraversamento di mezzi pesanti nell’abitato.

Le informazioni di dettaglio sui percorsi alternativi sono consultabili sul portale istituzionale:

https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/avvisi-ai-cittadini/item/3157-lavori-di-ripristino-del-ponte-viadotto-in-via-santeramo-ss-96-ordinanza-di-polizia-locale

Sciopero nazionale in aziende di servizi pubblici essenziali, l’8 marzo 2024 possibili disagi in raccolta rifiuti.

Si rende noto che le segreterie nazionali Flaica Cub – USB hanno proclamato Sciopero Generale Nazionale nell’intera giornata di Venerdì 8 marzo 2024. La società Teknoservice, affidataria del servizio di igiene urbana, ha comunicato al Comune che potrebbe non trovarsi in condizione di garantire i normali servizi di igiene urbana.

Tuttavia, si informa inoltre che – come previsto dalla vigente normativa in materia – saranno garantiti i servizi pubblici essenziali, così come individuati dall’art. 8 dell’Accordo Nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato tra Federambiente e Fise e Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, tra i quali:

– raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;

– raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, caserme;

– pulizia dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale.