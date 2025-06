“Cant uaglió”, balla e spera….con gli ACCIPITER (Video)

E’ un inno alle radici che non vanno mai recise, con un invito ad arricchirsi -spesso per necessità- lontano dalla propria terra lucana, senza mai dimenticarla. E magari un giorno tornare per mettere a valore qui, in uno dei tanti magici paesi delle aree interne della nostra regione, proprio come Accettura, il paese da cui parte il messaggio musicale degli ACCIPITER. Stiamo parlando dell’ultimo singolo di questa originale band che continua il suo percorso tra la musica folk arricchita di contaminazioni che le rendono più godibile e personalizzata. Il titolo è “Cant uaglió”, una esortazione, supportata da una travolgente carica ritmica, che -come dicevamo- sembra rivolta ai tanti giovani che vanno via per studio o per lavoro e che spesso non tornano più, determinando quell’impoverimento costante di una terra così bella e pur così dannata da uno sviluppo sempre annunciato e mai pervenuto. Le immagini del video -che trovate più avanti- sono un omaggio alla bellezza di questo bel centro della collina materana incastonato nel verde delle sue foreste

(da cui trae forza la sua potente tradizione concentrata nel matrimonio del “Maggio” con la “Cima” che si festeggia proprio in questi giorni), e un affresco delle umane relazioni che si rinfrescano e rinvigoriscono al ritorno dopo un lungo periodi di assenza in quei luoghi, in quelle strade, tra le persone che sono rimaste lì quasi ad aspettarti. Quei tanti visi, alcuni dei quali, compaiono nel video e tra cui c’è anche quello del primo cittadino Alfonso Vespe, immaginiamo ben felice di concorrere a questa bella cartolina che partita da Accettura e spedita a mezzo mondo…o a tutto, magari.

E allora “Cant uaglió”…e balla al ritmo di questo atto di fede e speranza in un futuro migliore che se arriverà… non arriverà da solo, per questa terra che non ha alcuna intenzione di morire.