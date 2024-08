Canoni agevolati in tre fasce ad Altamura: intesa Comune,inquilini e proprietari

Nella prima Repubblica lo avevano chiamato Equo canone e la cosa aveva preso piede, dilazionando quella condizione di sfratti di fine anno e contenendo i costi degli affitti, che aveva procurato non poche preoccupazione dal punto di vista sociale. Ad Altamura l’intesa tra Amministrazione comunale e associazione di proprietari di immobili e di inquilini ha consentito, con tanto buon senso, di attivare su tre fasce urbani contratti a fasce calmierati. Una intesa giunta dopo 24 anni, come ha commentato il sindaco Vitantonio Petronella, che contribuirà ad arginare il problema abitativo. Un esempio che andrebbe ripreso anche in altri centri, dove il mercato libero ha fatto schizzare in alto il costo dei canoni di locazione di appartamenti e locali. Matera ne è un esempio con l’effetto da anno da capitale europea della cultura, che ha ridotto e di tanto la disponibilità di immobili per uso abitativo, la gran parte dei quali trasformati in strutture turistiche. Una situazione che ha procurato non poche difficoltà a giovani coppie e studenti.



Casa: rinnovato l’accordo per i canoni di affitto agevolati.

Con gli obiettivi di affrontare il problema abitativo, ampliando l’offerta delle abitazioni a canone calmierato, e per contrastare il fenomeno degli affitti sommersi, dopo molti anni ad Altamura è stato rinnovato l’accordo territoriale tra le associazioni degli inquilini e quelle rappresentative della proprietà edilizia. Tale intesa è stata già recepita con delibera della giunta comunale, immediatamente esecutiva. Il nuovo accordo sostituisce quello precedente del 2000, che resta valido solo per i contratti in corso, sino alla loro scadenza.

Il contratto a canone concordato è previsto dalla legge 431/98. Con l’accordo locale per il Comune di Altamura il territorio comunale è diviso in 3 zone: per ciascuna vengono fissate le fasce con un limite minimo e massimo per il canone di affitto.

Tale accordo è motivo di soddisfazione per l’Amministrazione comunale che ha promosso il tavolo di lavoro tra le diverse sigle rappresentative di inquilini e proprietà edilizia, al fine di aggiornare l’accordo che era fermo da molto tempo.

“Dopo molto tempo, ben 24 anni – dichiara il sindaco Vitantonio Petronella – è stata rinnovata l’intesa. Quello precedente risaliva al 2000. Per questo abbiamo promosso degli incontri per poi giungere alla firma. Di questo siamo soddisfatti. Voglio ricordare che l’accordo locale agevola sia gli inquilini che i proprietari offrendo prezzi calmierati per gli inquilini e supportando i proprietari attraverso agevolazioni fiscali. Inoltre è un argine al problema abitativo”.

Il documento e gli allegati (tipologie di contratto per ciascuna zona) sono pubblicati sul portale istituzionale del Comune: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3395-canoni-agevolati-ex-art-2-della-legge-n-431-1998

