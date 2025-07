Cane da tartufi salvato dai Carabinieri a Colobraro

Sfortunato per essere finito in un fossato dal quale non riusciva a venirne fuori, ma fortunato perché i suoi guaiti sono stati ascoltati dai carabinieri della stazione di Colobraro, che lo hanno salvato. E poi consegnato al proprietario. Qualcuno ironizzerà su quell’accogliente centro della Valle del Sinni, noto per essere il luogo delle notti di mezza estate a quel Paese e di altri eventi legati alla magia, ma contano piccoli interventi come questo che evidenziano la presenza dell’Arma anche per queste ‘’incombenze’’. Tra l’altro il cagnolino salvato è di quelli dal fiuto prezioso per la ricerca dei tartufi. E per i buongustai sono un bene prezioso. Forza Fido. Adesso ti tocca ricambiare i tuoi salvatori…



COLOBRARO (MT): I CARABINIERI PORTANO IN SALVO IL CAGNOLINO INTRAPPOLATO IN UN FOSSATO.

Acquisita la notizia da organo di stampa online circa la presenza di un cane intrappolato in un fossato in agro del comune di Colobraro, i Carabinieri della locale Stazione, alle prime ore del mattino, dopo un accurato servizio di perlustrazione, hanno localizzato l’animale, traendolo in salvo. Si tratta di un cagnolino di piccola taglia, razza Lagotto Romagnolo, spesso utilizzato per la ricerca di tartufi in ragione dell’eccezionale olfatto, rimasto intrappolato all’interno di un fossato profondo oltre 1,5 metri. Gli immediati accertamenti espletati anche con l’ausilio del personale Veterinario dell’ASM, tramite la codifica del microchip, hanno permesso di identificare il proprietario, residente nella provincia materana, al quale l’animale, dopo apposita visita medica, sarà riaffidato.