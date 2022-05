Campo 65 : visita Anpi il 2 giugno

E’ davvero incessante ed encomiabile il lavoro che Domenico Bolognese e altri volontari stanno portando avanti, da anni, con impegno per promuovere attività di conoscenza e di relazioni (anche internazionali) sul campo di prigionia ”65” che sorge sulla Murgia, tra Gravina ed Altamura. E anche la festa della Repubblica non poteva mancare nel calendario di appuntamenti

Giovedì 2 giugno il Campo 65 ospiterà un gruppo di visitatori della vicina Corato accompagnati dalla sezione ANPI Corato “Maria Diaferia”. Un evento che si svolgerà nell’ambito del Festival delle Liberazioni.

Il Campo sarà ancora protagonista della serata del 7 giugno presso il chiostro del Comune di Corato.

Ci congratuliamo -riporta la pagina FB di Campo 65- con gli amici di ANPI Corato e di ANPI Bisceglie per questa manifestazione e li ringraziamo per lo spazio concessoci.

Il campo 65 è patrimonio anche dell’Alta Murgia e le sue storie coinvolgono, a vario titolo, tutti i suoi comuni.

Domenica scorsa, intanto, tour in bici alla scoperta dei murales del campo con gli amici di Orme Bike Extreme tra storia, preistoria, natura e geositi per terminare con un bel momento conviviale ospiti del Centro Visite Lamalunga (con annessa bellissima visita). Basi Jupiter, Grotta di Curto Li Rizzi, Masseria Pietre Tagliate, Lamalunga. Il tutto all’interno del nostro incredibile Parco Nazionale Alta Murgia