Campo 65 ricorda gli internati militari il 20 settembre

Una data per onorare quanti hanno vissuto e subito la prigionia nei campi della Germania nazista, non sono più tornati o ne hanno portato addosso e dentro i segni dell’oppressione, della cancellazione di libertà e dignità. E con loro i familiari. Campo 65, associazione murgiana e meridionale benemerita per quanto sta facendo a tutela della memoria e della pace, il prossimo 20 settembre ha organizzato una giornata in via Corato per non dimenticare. Lo farà citando i nomi, uno ad uno, insieme a quelli che potranno tornare a mente proprio quel giorno. Domenico Bolognese e altri volontari di Campo 65 pronti ad annotare



L’ANNUNCIO

Sabato 20 settembre ci ritroveremo presso la rotatoria di via Corato, dedicata agli Internati Militari Italiani altamurani, per vivere insieme un momento di memoria e di riconoscenza.

In occasione della prima Giornata nazionale degli IMI, renderemo omaggio a quei nostri concittadini che, dopo aver combattuto, furono costretti a rinunciare ai loro sogni e alla loro giovinezza nei campi di concentramento e di lavoro in Germania.

Sofferenze, fame, privazioni: una pagina dolorosa della nostra storia che non vogliamo dimenticare.

Accanto a noi ci saranno i ragazzi delle scuole, simbolo di futuro e speranza, che pronunceranno i nomi degli IMI finora conosciuti, restituendo loro voce e dignità.

Invitiamo tutti a partecipare e, in particolare, chiunque sappia di aver avuto un proprio familiare “prigioniero in Germania” a segnalarcelo: il suo nome sarà pronunciato, perché nessuno venga dimenticato.



