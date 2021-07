Quante ” C ” nel titolo, ma ci stanno tutte per celebrare la vittoria sul campo degli azzurri in un torneo di calcio che ci ha visto senza gloria per mezzo secolo e passa. Ci volevano gli ingredienti e le condizioni giuste e alla fine capitan Chiellini (un’altra C) ha alzato quella Coppa, che è la vittoria di una intera nazione. In tanti abbiamo tifato e tra questi Saverio Calia , imprenditore del mobile imbottito, che non manca mai quando si tratta di metterci partecipazione, cuore e impresa. E’ stato tra i fornitori di Casa Azzurri con quelle sedute particolari, che conosciamo bene, che sono ” u’ strozz” frutto della creatività e della lungimiranza di non ”sprecare” nessuna opportunità. E così alla vigilia di ogni partita degli azzurri lo spot ha girato e con il commento di buon auspicio che saremmo andati avanti. E così è stato. La Nazionale è entrata in campo ogni volta riposata su ”sedute” che hanno portato serenità, confort e creatività made in Matera. Naturalmente attendiamo che una parte degli azzurri (Roberto Mancini è venuto nel 2019 per una mostra sulla Nazionale) venga a provare ”sul campo”’ come ritemprarsi da tante fatiche. E le prossime riguardano i mondiali di calcio Dubai 2022



