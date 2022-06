Campionati Italiani di Tree Climbing nel Parco del Vulture

Dopo 2 anni di assenza tornano finalmente i Campionati Italiani di Tree Climbing e scelgono il Sud Italia per la prima volta.

L’importante evento organizzato dalla SIA (Società Italiana di Arboricoltura) si terrà infatti dal 16 al 18 Giugno 2022 in Basilicata all’ interno del Parco Naturale regionale del Vulture e precisamente presso il Camping Parco Naturale Europa, non lontano dal Lago di Monticchio Grande.

52 arboricoltori tree climbers provenienti da tutta Italia si sfideranno nelle classiche 5 prove di arrampicata su alberi, con prove a tempo che riproducono la classica giornata lavorativa di un arboricoltore professionista.

L’Associazione Arboricoltori – AA – sarà presente con numerosi suoi soci che concorreranno e proveranno a conquistare i primi posti per garantirsi l’accesso ai campionati Europei che si svolgeranno a Bruxelles il 2 e 3 Luglio 2022. Il Campione Italiano avrà l’onore di rappresentare l’Italia ai campionati mondiali di Tree Climbing che si terranno a Malmo in Svezia dal 9 all’ 11 Settembre 2022.

I campionati non sono solo una competizione sportiva, ma anche e soprattutto un’occasione di crescita professionale per gli arboricoltori di tutta Italia.

Per questo motivo AA sarà presente con materiale divulgativo per spiegare l’importanza della continua formazione e della certificazione di qualità in arboricoltura e con momenti formativi dedicati ai giovani arboricoltori, per trasmettere sempre più l’attenzione e la sicurezza sul lavoro, in una professione nuova e in espansione come quella dell’arboricoltore urbano.

Da sempre Associazione Arboricoltori (AA) si fa promotrice di tre principi fondamentali in una professione dinamica e nuova come quella dell’arboricoltore urbano: sicurezza, formazione, e qualità