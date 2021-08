“Campi di grano – Ai campanacci ebbri di Sant’Antuono” è il libro scritto da Maria Rasulo che è stato presentato a San Mauro Forte, mercoledì scorso, nel cortile del Palazzo Arcieri-Bitonti. Iniziativa organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Museo “In viaggio in Basilicata”

L’opera, edita da Villani Editore “descrive la vita quotidiana della gente comune e di una famiglia borghese di S. Mauro Forte, piccolo paese dell’entroterra lucano più conosciuto per la Sagra dei Campanacci che vi si svolge in occasione del Carnevale. La trama del romanzo, di tipo antropologico-sociale, si sviluppa nell’arco di un anno, il tempo necessario a Matilde per prendere coscienza della situazione alquanto ambigua in cui si ritrova a vivere dopo essere andata in sposa a un signorotto locale, combattuta tra salvare il suo matrimonio e accettare la realtà particolare del piccolo paese o scegliere di tornare a vivere al sole e al mare di Napoli.”

Oltre all’autrice sono intervenuti: Francesco Laguardia (Presidente della Pro Loco), Paola Piccoli (autrice della prefazione al libro) e l’editore Francesco Villani. La serata è stata impreziosita dalle letture di passi del libro ad opera dell’attrice Eva Immediato, accompagnata all’arpa da Daniela Ippolito.

Una relazione sul libro è stata fatta da Domenico Deufemia, il cui testo pubblichiamo a seguire:

“Maria Rasulo abita in una casa del centro storico. Proprio nel luogo dove si svolgono i fatti raccontati in Campi di Grano, il suo libro.

Un centro storico che con i suoi angoli, le stradine, le fontane e i palazzi baronali ci proietta in un passato antico.

Si tratta di luoghi che hanno dato i natali a personalità di rilievo nel campo delle armi, della giustizia , dell’insegnamento, della medicina.

Basti pensare al magistrato Pasquale Crachi Presidente della Corte di Cassazione dal 1954 al 1958.

Al professore Lauria prestigioso docente di diritto all’Università di Napoli.

Al dottor Maurizio Privinzano medico dalle qualità straordinarie che aveva il suo studio nelle vicinanze di Porta Piazzile.

Al colonnello Auturo Latronico, prima partigiano e poi comandante del nucleo dei Carabinieri che condusse le operazioni che portarono alla cattura del bandito Giuliano.

In un palazzotto del centro storico, ormai centenaria, ha trascorso gli ultimi anni di vita Mariantonia Marinaro, ultimo testimone della rivolta contadina del 31 Marzo 1940.

All’interno di questi luoghi avvenivano i fatti più importanti della comunità.

I signori abitavano in palazzi sontuosi nell’agio loro consentito dal possesso di immense proprietà terriere.

I contadini si fermavano in questi palazzi per riscuotere il salario o per informare il padrone di come era andata la giornata di lavoro. CAMPI DI GRANO è lo spaccato di questi due mondi.

Il mondo dei signori e quello dei nostri padri e dei nostri nonni.

Quando i vestiti dei contadini erano quelli delle divise della guerra. Le case catapecchie senza luce e acqua.

Un solo vano che faceva da camera da letto, stanza da pranzo, cucina, stalla per gli animali.

Quando i ragazzi a nove anni ricevevano in regalo la prima zappa che diventava più pesante a 15 e più pesante ancora a 20.

Quando dopo i 20 anni ci si sposava ricevendo dai genitori solo il grano per seminare e per mangiare sino alla raccolta successiva.

In CAMPI DI GRANO Maria Rasulo porta alla luce i sentimenti, le ansie, le trepidazioni, i drammi di questi due mondi e li sintetizza nelle due donne protagoniste del racconto.

Matilde, giovane moglie di Don Pasquale, l’avvocato del paese, vive in un palazzo circondata da mille attenzioni e Letizia la bella lavandaia di corte a cui Don Pasquale rivolge le sue attenzioni per soddisfare i suoi desideri sessuali.

Il libro non è solo il racconto del dramma esistenziale di due donne. Da sfondo, in maniera dolce e fiabesca, emerge il ritratto della vita del borgo in tutte le sue espressioni.

Il rapporto tra i signori e i servi all’interno dei palazzi, i riti di guarigione praticati dai contadini, la Messa di Natale, il rito dell’uccisione del maiale, la vita dei salariati nelle masserie, il rito magico della processione del Venerdì Santo, la festa di Piano di Campo con le altalene e il gioco della morra; lo sfarzo del matrimonio di Don Pasquale culminato con la classica tarantella, la partenza di centinaia di donne scalze verso il Santuario di Fondi in devozione alla Madonna.

Un libro che, aldilà delle intenzioni dell’autrice, ripropone in ogni sua pagina una questione chiave che ha scolpito la storia dei contadini del sud.

La terra. Quel pezzo di terra per dar da mangiare ai propri figli che è stato il sogno dei nostri padri e dei nostri nonni.

Una questione che prepotentemente riemerge in ogni passaggio della storia d’Italia.

A partire dal primo Risorgimento. Quando la Repubblica partenopea fallì proprio a causa della mancata concessione delle terre ai contadini.

La stessa ostilità delle popolazioni meridionali al processo di Unità del paese e la nascita del fenomeno del Brigantaggio sono ascrivibili alle terre promesse da Garibaldi e mai concesse. Il pezzo di terra che nel secondo dopoguerra diede vita a quella straordinaria pagina di storia che furono le lotte contadine.

Grazie quindi Maria Rasulo perchè il suo libro stimola a una riflessione sul vissuto delle generazioni che ci hanno preceduto. Consente di riannodare i fili con un passato di cui dobbiamo conservare ben viva la memoria.”

MIMI’ DEUFEMIA