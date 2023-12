Camper cavallo….che la struttura non cresce.

“Cosi’ non va bene” commenta l’immobiliarista Franco Lasala, contento come materano che arrivino in città turisti con le case viaggianti, su quattro ruote, camper in prevalenza e in qualche caso con roulotte al traino. Italiani e stranieri ben accetti, ma meriterebbero una accoglienza con tutti i comfort. Servono anche aree pubbliche, attrezzate, accanto a quelli che gestiscono i privati agli ingressi della città. E Lasala allarga le braccia, commentando che il Comune non è stato in grado finora di realizzare un’area camper’ degna di tal nome ‘ con tutti i servizi del caso.



Lasala ricorda che ”nei primi anni 90″ furono investiti 900 milioni delle vecchie lire per appena 9 posti camper sotto la pineta di Serra Venerdi. Pochi anni fa la “scelta” cadde sulla collinetta di Serra Rifusa, in via Nino Rota, altra scelta mal-pensata con sciupio di denaro pubblico” . E allora? E’ ripreso il cantiere al rione Serra Venerdi, per lo spazio camper, un’area per campeggiatori e campi di padel. ”Da agente immobiliare e dietro sollecitazioni di imprenditori- afferma Lasala ho chiesto “lumi” all’Ufficio Tecnico per individuare aree camper: nessuna. Mi domando: E’ tanto difficile alle estreme periferie individuare un’area per camperisti e dotarla di tutti i servizi annessi? Vedere decine di camper a Via La Nera che sostano a titolo gratuito non va bene!!”