Una festa per i piccoli, quelli delle elementari, come preferiamo e continueremo a chiamarli. Niente picci o pianti. Ma tanta voglia di tornare a scuola e basta con le alienanti e poco produttive lezioni a distanza, tra zoomate, segnali alternati da banda slargata e prestiti talvolta a ore di computer nei casi limite. Da parte,dopo sette mesi, quelle Lezioni con un rapporto virtuale con i docenti e con tutti i limiti che la cosa comporta. Lo tengano bene a mente educatori e diseducatori ministeriali di quella pletora di esperti che ha dimenticato cosa significa confrontarsi con insegnanti e compagni di banco. Per la verità i banchi doppi ci sono ancora, quelli con il piano in formica verde e il foro che ospitava il ”bicchiere” dell’inchiostro. Altri tempi.



Ma quei banchi sono tornati utili per allestire quattro classi ospitate in altrettanti containers presso il plesso ” Mario Rosario Greco” al rione San Pardo. Quattro strutture ben attrezzate, con due bagni, servizi, rampa di accesso in cemento con marciapiede (in un caso per l’altezza con ringhiera protettiva) e decorazione esterna curata dagli studenti del liceo artistico ” Carlo Levi”.



A tenere a battesimo le strutture e a ricordare ai piccoli le misure di sicurezza anticovid 19 il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Marianna Dimona, l’assessora comunale alla pubblica istruzione e insegnante , Marilena Antonicelli, che si è fatta davvero in quattro insieme ai tecnici municipali per assicurare il puntuale avvio dell’anno scolastico. E così è stato al rione Serra Venerdì, alla scuola elementare ” Francesco Saverio Nitti” oggetto di interventi di ristrutturazione in corso ma che non influiscono sull’attività didattica. Anche qui volti felici per un giorno di festa. Domani venerdì 25 settembre a scuola anche i bimbi del borgo La Martella, che hanno fruito di un giorno in più di vacanza per consentire la sanificazione, o disinfezione se preferite, dei locali che hanno ospitato i seggi elettorali. Inizio dell’anno scolastico normale, anche negli istituti medi superiori e nelle materne. E’ un segno di ripresa per chi imparerà a leggere, scrivere, recitare poesie ispirandosi a lettere dell’alfabeto affisse sui muri o osservando colorati libri. Buon anno studenti. Siete il futuro di Matera, della Basilicata e del BelPaese.