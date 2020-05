Buona domenica con i dati del buon astronomo Franco Vespe, che ci ha recapitato il lavoro di sabato notte con la tentatrice movida, compresa, che invita a stare all’aria aperta o a consumare qualcosa ma evitando gesti irresponsabili che potrebbero contagiare asintomatici e sintomatici itineranti. E su questo Vespe si concentra sulla Liguria, che sta facendo le cose per bene, sulla Lombardia con le sparate rassicurante dell’assessore alla Sanità Gallera che pur di rassicurare tutto e tutti ci mette ”volentieri” un coperchio sulla pentola a pressione, fino alla Basilicata dove è ricorrente l’alternanza da Zero a poche unità. E questo alla vigilia della riapertura dei flussi a partire dal 3 giugno… Serve concretezza per la stagione estiva e cita l’idolo De Luca, presidente della giunta regionale della Campania. Una variabile coerente sempre contro corrente.

“Ci siamo concentrarti sulla Liguria come raccomandatomi-esordisce Vespe-.Anche per la Liguria siamo stati costretti a ricorrere a tre campane ma non perchè ci sono stati tre ondate di contagi ; ma solo perchè i dati disponibili sono statisticamente meno significativi di quelli che maneggiamo per Lombardia o Piemonte e, per questo, dobbiamo lavorare molto, matematicamente per rappresentare al meglio il loro trend che è molto lontana dal somigliare ad una campana. Mentre lavoravo i dati ho sentito quel genio di Giulio Gallera, il famigerato assessore alla Sanità della Lombardia che ha ribadito la sua convinzione che il contagio, grazie alla sua regione, è stato bloccato e non si è propagato nel resto dell’Italia. Una intervista davvero sconcertante per il tono auto-assolutorio e di difesa del proprio operato. Ritengo che la Sanità in Lombardia andava commissariata per la gestione amministrativa tragicamente goffa che l’ineffabile Gallera ha condotto. Questo non significa che la sanità lombarda non sia di alta qualità o che il fallimento nella gestione del COVID sia dovuta alla sanità privata troppo incentivata in quella regione. Piuttosto credo che la debolezza messa a nudo da l COVID sia stata la carenza della medicina territoriale e di base, forse troppo negletta. E’ una mia opinabilissima opinione…. ”



Ma andiamo ai dati della Liguria. “Me l’avevano segnalata -dice Vespe-perché dava segnali preoccupanti. Il suo comportamento invece non pare invece particolarmente drammatico. Il grafico dei decessi poi è irregolare perchè i numeri in gioco sono poco maneggiabili dal punto di vista statistico anche se i trend manifestati sono chiari. Il picco Primario è del 2 Aprile; mentre l’ultimo è avvenuto in il primo di Maggio. In linea cioè con i dati che abbiamo al Nord. Più tardi daremo i dati del Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ecco i dati del Sud. Alle regioni già citate ci ho aggiunto anche Molise. Come si può vedere 2 campane sono state più che sufficienti per rappresentare i dati. La cosa caratteristica è che il primo picco, sia dei decessi che dei contagi, si è avuto una settimana dopo rispetto al Nord; mentre l’ultimo invece ha anticipato quello del Nord. Quindi l’emergenza è iniziata dopo ed è praticamente finita . Ovvero la bi-campana è molto più stretta….Quindi siamo più rilassati e si devono rilassare anche il mio idolo Vincenzo De Luca, il leprotto pim pum pam e l’insipido governatore della Basilicata che hanno interpretato in modo restrittivo le disposizioni per la fase 2 dettate dal governo. Al Sud si può aprire ma non si deve perdere tempo nell’attrezzarsi per fare il monitoraggio di coloro che arriveranno da altre regioni questa estate” Più concreto di così